Cina: portavoce Esteri, Paese si oppone agli attacchi contro i civili

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si è sempre opposta agli attacchi contro i civili e le strutture civili. Lo ha dichiarato oggi Mao Ning, portavoce del ministero cinese degli Esteri, in seguito all’attacco degli Houthi al principale aeroporto internazionale di Riad.

“La Cina condanna l’attacco che ha causato numerose vittime ed esprime profonda preoccupazione per l’escalation del conflitto”, ha dichiarato Mao durante un regolare briefing con la stampa.

La Cina esorta le parti interessate ad astenersi da azioni che potrebbero aggravare ulteriormente le tensioni regionali, a risolvere le divergenze e le controversie attraverso il dialogo e i negoziati e a raggiungere al più presto la pace e la stabilità nella regione, ha dichiarato.

(ITALPRESS).