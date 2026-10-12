Eurostat, Malta registra mortalità per demenza senile tra le più alte nell’Ue

IPA53037553 - Story from Jam Press (AI Robot Dog) ..Pictured: A video grab of Tom Stevens, CEO of Tombot, introducing Jennie, the AI fluffy Labrador puppy...'Lifelike' AI robot dog unveiled to help comfort dementia patients..A company has unveiled a combination of robotics and AI to create a ...lifelike... furry pal ... with an aim to help comfort those suffering from dementia...Across the UK, there...s been a worrying increase in the number of people diagnosed with the disease...According to the NHS, as of 30 June 2024, 487,432 people were on record to have dementia...And the effects often leave people struggling with issues such as loneliness and post-traumatic stress disorder...But now, a new type of furry friend has been unveiled which might be able to help, reports NeedToKnow...Jennie, a fluffy Labrador puppy, is always ready to play and keep their owner company...And best of all, she doesn...t need feeding, walking, grooming, or any veterinary care...That...s because she...s a fully AI-operate

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta ha registrato nel 2023 il secondo più alto tasso standardizzato di mortalità per demenza tra le persone di età pari o superiore a 65 anni nell’Unione europea. È quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat. Il Paese ha registrato 389 decessi correlati alla demenza ogni 100.000 abitanti anziani, collocandosi subito dopo i Paesi Bassi, che hanno riportato il tasso più elevato dell’Ue, pari a 392.

I dati rientrano in un rapporto più ampio di Eurostat che analizza i decessi riconducibili ai disturbi mentali e comportamentali nei Paesi dell’Unione europea. Nel 2023, circa 210.000 persone sono morte nell’Ue a causa di disturbi mentali e comportamentali, pari al 4,3% del totale dei decessi registrati.

La demenza è risultata la principale causa di morte all’interno di questa categoria, rappresentando l’84% di tutti i decessi attribuiti ai disturbi mentali e comportamentali.

A livello europeo, il tasso standardizzato di mortalità per demenza tra le persone di almeno 65 anni si è attestato a 174 decessi ogni 100.000 abitanti. All’estremo opposto, Romania, Bulgaria, Slovacchia e Slovenia hanno registrato i tassi più bassi, con meno di cinque decessi per demenza ogni 100.000 persone anziane in ciascun Paese.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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