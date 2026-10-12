Eurostat, Malta registra mortalità per demenza senile tra le più alte nell’Ue

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta ha registrato nel 2023 il secondo più alto tasso standardizzato di mortalità per demenza tra le persone di età pari o superiore a 65 anni nell’Unione europea. È quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat. Il Paese ha registrato 389 decessi correlati alla demenza ogni 100.000 abitanti anziani, collocandosi subito dopo i Paesi Bassi, che hanno riportato il tasso più elevato dell’Ue, pari a 392.

I dati rientrano in un rapporto più ampio di Eurostat che analizza i decessi riconducibili ai disturbi mentali e comportamentali nei Paesi dell’Unione europea. Nel 2023, circa 210.000 persone sono morte nell’Ue a causa di disturbi mentali e comportamentali, pari al 4,3% del totale dei decessi registrati.

La demenza è risultata la principale causa di morte all’interno di questa categoria, rappresentando l’84% di tutti i decessi attribuiti ai disturbi mentali e comportamentali.

A livello europeo, il tasso standardizzato di mortalità per demenza tra le persone di almeno 65 anni si è attestato a 174 decessi ogni 100.000 abitanti. All’estremo opposto, Romania, Bulgaria, Slovacchia e Slovenia hanno registrato i tassi più bassi, con meno di cinque decessi per demenza ogni 100.000 persone anziane in ciascun Paese.

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(ITALPRESS).