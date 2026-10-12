IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Si sono conclusi i lavori di restauro del “Ritratto dei due fratelli”, una delle opere più significative della ritrattistica del Fayum, che sarà esposta per la prima volta in Italia alla mostra “La forza del ritratto. Egitto e Roma: i volti del Fayum”, in programma al Museo dell’Ara Pacis di Roma dal 5 novembre 2026 al 2 maggio 2027. Secondo quanto reso noto dal ministero egiziano del Turismo e delle Antichità, il completamento del restauro è stato annunciato dal ministro Sherif Fathy durante una conferenza stampa al Museo Egizio del Cairo, alla presenza dell’ambasciatore italiano in Egitto, Agostino Palese, del presidente di MondoMostre, Tommaso Radaelli, e di Claudio Parisi Presicce, responsabile del patrimonio culturale di Roma. Fathy ha sottolineato che il progetto testimonia la solidità della cooperazione culturale tra Egitto e Italia e il ruolo del patrimonio nella promozione del dialogo e della comprensione reciproca. Ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione internazionale e dello scambio di competenze nella conservazione dei beni culturali, ribadendo l’impegno dell’Egitto a rendere il proprio patrimonio accessibile al pubblico internazionale nel rispetto dei più elevati standard di tutela.

L’ambasciatore Palese ha espresso soddisfazione per la conclusione dei lavori, definendo l’iniziativa un esempio concreto di cooperazione culturale tra i due Paesi e auspicando il proseguimento della collaborazione bilaterale. Radaelli ha spiegato che l’opera sarà tra i pezzi di maggior rilievo della mostra, che riunirà oltre 110 reperti e opere d’arte, tra cui circa 60 ritratti dipinti provenienti dall’Egitto, sudari funerari, maschere, ritratti marmorei, calchi in gesso e gioielli.

– foto Ministero del Turismo egiziano –

(ITALPRESS).