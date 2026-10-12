Malta, gli apicoltori chiedono interventi contro il calabrone asiatico

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gli apicoltori maltesi chiedono l’intervento dello Stato per individuare e monitorare le colonie di calabrone asiatico, la cui presenza, senza precedenti, sta minacciando le popolazioni di api sull’intero territorio dell’isola. Gli operatori del settore sollecitano le autorità a coordinare un intervento strutturato e continuativo, avvertendo che le conseguenze dell’infestazione potrebbero andare oltre il loro specifico comparto, mettendo a rischio anche la sicurezza alimentare e la produzione agricola di Malta. La gravità della situazione emerge dalla distruzione di 30 alveari in un apiario a Birzebbuga, con perdite stimate per circa 30.000 euro. Secondo gli apicoltori, l’individuazione e il monitoraggio delle colonie richiedono un’azione coordinata che coinvolga il personale della Protezione civile, le forze armate e i rappresentanti del settore. Gli apicoltori indicano come possibile riferimento l’esperienza italiana, dove le autorità di Protezione civile sono state attrezzate per intervenire in casi specifici.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).