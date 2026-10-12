Nuovo attacco all’aeroporto di Riad in Arabia Saudita, un morto e 11 feriti

ROMA (LITALPRESS) – Un residente di nazionalità pakistana è morto e altre 11 persone sono rimaste ferite nell’attacco che ha colpito l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh nel pomeriggio di domenica. Lo ha reso noto la General Authority of Civil Aviation saudita. L’attacco ha provocato anche danni materiali alle strutture dell’aeroporto. Le operazioni di censimento e valutazione dei danni sono ancora in corso. I feriti sono stati immediatamente trasferiti in ospedale per le cure necessarie. In precedenza, sempre domenica, l’Autorità aveva annunciato un attacco all’aeroporto internazionale King Fahd di Dammam, a poche ore dalla conferma di un nuovo assalto all’aeroporto di Riyadh.

In un comunicato pubblicato su X, l’ente ha dichiarato che “l’aeroporto internazionale King Fahd di Dammam è stato oggetto di un’aggressione nella serata di domenica, nel quadro del perdurare di attacchi sfrontati che prendono di mira le infrastrutture dell’aviazione civile del Regno”, precisando che “è in corso il completamento della valutazione dei danni e la verifica dell’integrità delle strutture, in coordinamento con le autorità competenti”. L’episodio si colloca all’indomani di un attacco houthi contro lo stesso aeroporto King Khalid di Riyadh, che aveva causato almeno 13 morti e centinaia di feriti.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).