PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Oggi il presidente Francese Emmanuel Macron ha visitato il Salone dell’auto di Parigi, soffermandosi in particolare sugli stand Citroen, Peugeot e DS Automobiles. Accompagnato dal presidente di Stellantis John Elkann, dal CEO Antonio Filosa e COO Enlarged Europe Emanuele Cappellano, si è trattenuto a lungo sullo stand Citroen per ammirare il nuovo concept car 2 CV, la reinterpretazione moderna dei uno dei più grandi successi della storia dell’automobilismo mondiale. A illustrargli il nuovo prodotto Xavier Chardon, CEO di Citroen e DS Automobiles. Successivamente ha visitato lo stand Peugeot dove è stato accolto dal CEO Alain Favey che gli ha presentato le caratteristiche del nuovo concept RCZ Vision del piacere di guida del marchio e E-T16 CONCEPT che celebra i successi nei rally della 205 T16. La visita si è conclusa sullo stand DS dove ha ammirato il concept F3VER, nuova espressione del design del marchio.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).