Cina: alla Renmin University cerimonia per 8.244 laureati (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Studenti posano per alcune foto dopo la cerimonia di laurea alla Renmin University of China a Pechino, capitale della Cina, il 4 luglio 2026. La Renmin University of China ha tenuto sabato la cerimonia di laurea, con circa 8.244 laureati che hanno partecipato ai festeggiamenti nel campus.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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