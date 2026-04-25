GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo stand di un’impresa vietnamita fotografato durante la 139esima edizione della China Import and Export Fair (Fiera di Canton) a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 23 aprile 2026. La seconda fase dell’evento si è aperta qui giovedì. Su una superficie di 515.000 metri quadrati, l’esposizione conta 25.000 stand e oltre 10.000 imprese partecipanti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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