Cina: al via la terza fase della 140ma Fiera di Canton (2)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano la terza fase della 140ma Fiera di Canton a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, il 31 ottobre 2026. Incentrata sul tema “Una vita migliore”, la terza fase della 140ma Fiera cinese dell’importazione e dell’esportazione, nota anche come Fiera di Canton, ha preso il via qui sabato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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