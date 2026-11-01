Cina: a Fuzhou celebrazioni per la Giornata mondiale delle città 2026 (2)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli ospiti partecipano a un dialogo dopo la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio globale per lo sviluppo sostenibile delle città (noto anche come Premio Shanghai), nell’ambito della celebrazione globale della Giornata mondiale delle città 2026, presso il Fuzhou Strait International Convention and Exhibition Center a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 31 ottobre 2026. L’evento si è aperto qui ieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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