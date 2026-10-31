Israele, Eisenkot “Useremo la maggioranza parlamentare della nuova Knesset contro il governo del 7 ottobre”

ROMA (ITALPRESS) – Il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, ha promesso di esercitare rapidamente la maggioranza parlamentare della nuova Knesset, dichiarando che gli israeliani hanno votato in modo decisivo contro il governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Lo ripotta Il Times of Israel. “Indipendentemente da come si guardino i numeri, la maggioranza dei cittadini israeliani, con un margine di oltre mezzo milione di voti, ha votato contro il governo del 7 ottobre e contro l’evasione della leva, e a favore del cambiamento”, afferma Eisenkot in una dichiarazione, promettendo di promuovere immediatamente una legge che istituisca una commissione d’inchiesta statale sui fallimenti che hanno portato all’offensiva guidata da Hamas del 7 ottobre 2023, di introdurre il servizio militare obbligatorio per tutti gli israeliani e di abrogare le leggi di riforma giudiziaria approvate dal governo uscente.

“Non lasciatevi ingannare da nessuno: nello Stato di Israele è la Knesset a dare la sua fiducia al governo, non il contrario”, sottolinea, affermando che i risultati elettorali sono chiari, “anche se alcuni si adoperano per metterli in dubbio”. Tra le indiscrezioni secondo cui Netanyahu potrebbe scatenare una guerra contro l’Iran per prolungare il suo potere, Eisenkot avverte che, fino all’insediamento di un nuovo governo, sosterrà le operazioni militari “solo nei casi di minacce dirette e immediate contro Israele che non possono attendere”. Eisenkot ribadisce inoltre il suo obiettivo di formare un governo ampio, “sionista e di stampo statista”, affermando che qualsiasi parlamentare disposto ad accettare le sue condizioni di lunga data “è un potenziale partner”, sottolineando al contempo la necessità di uno “sforzo straordinario” per evitare nuove elezioni e “un’altra prolungata crisi politica”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).