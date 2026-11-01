SOFIA (ITALPRESS/BGNES) – In Bulgaria la capo di Stato uscente Iliana Yotova ha vinto al ballottaggio delle presidenziali, stando ai primi exit poll dell’agenzia Alpha Research, come riporta l’agenzia Bgnes. Con il 52,5% dei voti ha superato lo sfidante Andrey Gyurov che si è fermato al 43,4%.

Yotova è sostenuta dal partito di governo Bulgaria Progressista e dai socialisti, mentre l’ex premier ad interim Andrey Gyurov è candidato dell’opposizione riformista europeista. Il primo turno, disputato il 25 ottobre, ha consegnato un vantaggio alla presidente uscente, ma molto più contenuto rispetto alle previsioni della vigilia: Yotova, insieme al candidato vicepresidente Kiril Valchev, ha raccolto il 34,76%, contro il 31,95% di Gyurov e del suo vice Georgi Kandev.

Yotova, 61 anni, è diventata presidente nel gennaio scorso, dopo le dimissioni di Radev, che ha lasciato l’incarico per dedicarsi alla politica parlamentare. Già vicepresidente e parlamentare socialista, sostiene una linea favorevole al dialogo con Mosca e a una soluzione negoziale della guerra in Ucraina, pur ribadendo il sostegno all’integrazione europea della Bulgaria. Gyurov, economista ed ex vicegovernatore della Banca nazionale bulgara, ha guidato il governo ad interim tra febbraio e maggio 2026 ed è sostenuto dalle forze riformiste Continuiamo il cambiamento e Bulgaria democratica. La sua proposta punta invece a un più netto allineamento alla politica estera europea e atlantica, al rafforzamento della Nato e al sostegno all’Ucraina.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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