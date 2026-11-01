Cina: Changshu punta sullo sviluppo di alta qualità del settore manifatturiero (3)

CHANGSHU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale al lavoro in un’azienda produttrice di macchinari a Changshu, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 30 ottobre 2026. Negli ultimi anni, Changshu si è concentrata sullo sviluppo di alta qualità, intensificando gli sforzi per migliorare la competitività complessiva del proprio settore manifatturiero, sia negli ambiti tradizionali che in quelli emergenti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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