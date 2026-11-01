Malta, sequestrati 14 kg di cocaina dal valore di 1,4 milioni di euro su una nave diretta in Italia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La polizia maltese ha avviato un’indagine dopo il ritrovamento di 14 chilogrammi di cocaina, per un valore di mercato stimato in circa 1,4 milioni di euro, a bordo di una nave mercantile giunta al Malta Freeport.

La sostanza stupefacente è stata scoperta su un’imbarcazione battente bandiera liberiana in navigazione da Panama verso l’Italia, con una sosta programmata a Malta. Secondo quanto riferito dalla polizia maltese, il comandante della nave ha allertato le autorità locali nella tarda serata di venerdì, dopo che alcuni membri dell’equipaggio avevano rinvenuto un sacco nero sospetto durante le normali operazioni di pulizia, il 21 ottobre. Il sacco, avvolto in una rete, era stato nascosto all’interno di un vano nella sala macchine della nave.

Insospettiti dal contenuto, i membri dell’equipaggio hanno messo in sicurezza il sacco e lo hanno consegnato alla polizia maltese al momento dell’arrivo dell’imbarcazione al Malta Freeport. Dopo averlo aperto, gli agenti hanno rinvenuto 14 confezioni di cocaina, ciascuna del peso di circa un chilogrammo. Dagli accertamenti è emerso che l’imbarcazione era partita da Panama il 17 ottobre ed era diretta al porto italiano di Gioia Tauro. Del ritrovamento è stato informato il magistrato Philip Galea Farrugia, che ha avviato un’inchiesta giudiziaria sul caso. Le indagini della polizia sono tuttora in corso.

-Foto Polizia di Malta-

(ITALPRESS).