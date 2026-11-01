Libia, l’Ambasciatore Alberini “Misurata può diventare hub tra Europa e Africa”

MISURATA (ITALPRESS) – “L’Italia si conferma costantemente il primo partner commerciale della Libia” e Misurata “ha tutto il potenziale per diventare un hub logistico trans-continentale” capace di collegare Italia, Europa e Africa “nel pieno spirito del Piano Mattei”. È il messaggio forte inviato dall’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, all’apertura del Business Forum italo-libico in corso a Misurata. Pur non potendo essere presente per impegni istituzionali, Alberini ha espresso “viva soddisfazione” per l’iniziativa, che vede la partecipazione di circa 60 imprese italiane e 250 libiche. Un segnale concreto, ha sottolineato, della volontà reciproca di costruire nuove opportunità dopo i Forum di Tripoli nel 2024 e Bengasi nel 2025.

Nel messaggio l’ambasciatore ha salutato il ministro dei Trasporti Mohammed Shahoubi e le autorità libiche, ringraziando la Camera di Commercio Italo-Libica (presidente Nicola Colicchi), Unioncamere, la Zona Franca di Misurata e la presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino. Alberini ha ricordato di aver visitato più volte la Zona Franca, da ultimo due settimane fa, e ha accolto con favore la prevista intesa di cooperazione con i porti della Sicilia occidentale. Ha inoltre ribadito l’impegno dell’Ambasciata e del Consolato Generale a Bengasi per facilitare i visti agli operatori economici libici e per estendere i collegamenti aerei diretti anche a Misurata.

– foto di repertorio Farnesina –

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