Cina: a Fuzhou celebrazioni per la Giornata mondiale delle città 2026 (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 31 ottobre 2026, mostra un momento della celebrazione globale della Giornata mondiale delle città 2026 e della cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio globale per lo sviluppo sostenibile delle città (noto anche come Premio Shanghai), presso il Fuzhou Strait International Convention and Exhibition Center a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. L’evento si è aperto qui ieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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