ROMA (ITALPRESS) – Si tiene oggi nella sala Sea Side della Zona Franca di Misurata la Libyan-Italian Business and Investment Forum (LIBIF 2026), piattaforma economica e commerciale che riunisce imprese e istituzioni libiche e italiane. Il forum è promosso dalla Zona Franca di Misurata in collaborazione con la Camera di Commercio Libico-Italiana. All’incontro sono attesi rappresentanti del governo, ambasciatori, missioni diplomatiche africane, imprenditori e investitori. Gli organizzatori parlano di oltre 20 istituzioni, oltre 110 aziende e più di 10 relatori. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione tra Libia e Italia, esplorare opportunità di investimento e di commercio e aprire alle imprese l’accesso al mercato libico e a quelli africani.

L’evento segue il roadshow della Zona Franca di Misurata a Roma del 9 luglio 2026. Secondo gli organizzatori, quell’iniziativa ha confermato la crescita delle partnership con grandi gruppi internazionali, tra cui MSC. Gli organizzatori indicano per i primi quattro mesi del 2026 uno scambio commerciale bilaterale di 3,627 miliardi di euro e collocano l’Italia tra i principali partner commerciali della Libia. Sottolineano inoltre la posizione strategica della Zona Franca, porta verso Africa ed Europa. Il porto di Misurata è presentato come il più grande del Paese e gestirebbe circa il 60% del volume degli scambi libici. Tra i vantaggi citati figurano esenzioni doganali e fiscali, costi operativi competitivi, autonomia amministrativa e legislativa, infrastrutture e servizi logistici integrati, la vicinanza a un aeroporto internazionale e il supporto della Business Administration Zone agli investitori.

Il forum guarda a otto comparti: industrie metalmeccaniche e ingegneria leggera, industria farmaceutica e medicale, industria alimentare, industria marittima, servizi logistici e stoccaggio, industrie di trasformazione e valore aggiunto, riciclo e recupero di rifiuti e oli, commercio e distribuzione. I temi centrali saranno le opportunità di investimento nei progetti della Zona Franca, i trasporti e la logistica, il commercio e le partnership, e il ruolo di porta d’Africa per transito e riesportazione. La giornata si apre alle 9 con l’arrivo e l’accoglienza delle delegazioni. Alle 9.15 è previsto un tour della Zona Franca con il lancio dell’ufficio di rappresentanza della Camera di Commercio Libico-Italiana.

Registrazione alle 10, sessione inaugurale con i saluti istituzionali alle 10.30 e, alle 11, il video promozionale della Zona Franca. Alle 11.05 si terrà la tavola rotonda “Orizzonti dell’investimento e dell’integrazione logistica”, seguita dalla presentazione di vantaggi e servizi della Zona Franca alle 11.45, da un intervento riservato alla delegazione italiana alle 12.05 e dalla testimonianza di imprese italiane già attive in Libia alle 12.25. La sessione conclusiva è fissata alle 12.40. Dalle 12.50 alle 13.50 sono in agenda gli incontri B2B, poi il pranzo di lavoro e networking. La chiusura dei lavori e la partenza delle delegazioni sono previste tra le 15.30 e le 16.

– Foto xn8/Italpress –

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