Sardegna protagonista alla XXVIII BMTA di Paestum

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico da parte della Regione Sardegna rappresenta un’importante occasione per raccontare al pubblico e agli operatori internazionali una Sardegna autentica e consapevole del proprio patrimonio materiale e immateriale”. Lo ha affermato l’assessora della Cultura Ilaria Portas che ha partecipato, per la Regione Sardegna, alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), in programma a Paestum dal 29 ottobre al 1° novembre 2026.

“Da un lato mettiamo in luce l’immenso valore dei nostri beni, già riconosciuti dall’UNESCO — dai monumenti nuragici alle tradizioni storiche delle nostre comunità —, dall’altro mostriamo come le risorse del PNRR e la digitalizzazione degli archivi siano importanti strumenti per tutelare l’architettura rurale e dare una svolta alla percezione di fruizione del territorio – ha proseguito l’esponente della Giunta Todde -. Tutto questo è reso possibile grazie a una forte sinergia con i distretti culturali e gli operatori locali, uniti nell’obiettivo di trasformare la cultura in opportunità di sviluppo, economia e futuro per i nostri giovani”.

La Sardegna ha un ruolo di primo piano alla manifestazione. Infatti, nello spazio istituzionale curato dalla Direzione Generale Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport l’offerta turistico-culturale isolana si presenta al pubblico e agli operatori internazionali attraverso un percorso che abbraccia tutta la ricchezza archeologica e culturale dell’Isola in un viaggio che va dalla Preistoria alla civiltà nuragica, fino all’archeologia mineraria e industriale. Un racconto visivo e multimediale caratterizzato dall’identità del sistema integrato di SardegnaCultura e supportato dalla presenza di alcuni operatori e reti territoriali del settore dei beni culturali. I Panel tematici: tra tutela UNESCO e sfide del PNRR. La presenza della Regione alla BMTA si declina in due importanti momenti di approfondimento scientifico e divulgativo, inseriti nel programma ufficiale della manifestazione. Un primo panel nella sezione Archeoincontri è dedicato al contributo che la Sardegna ha dato al Patrimonio mondiale con beni materiali ed elementi immateriali inseriti nelle Liste UNESCO.

La Sardegna ha un ruolo di primo piano alla manifestazione. Infatti, nello spazio istituzionale curato dalla Direzione Generale Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport l’offerta turistico-culturale isolana si presenta al pubblico e agli operatori internazionali attraverso un percorso che abbraccia tutta la ricchezza archeologica e culturale dell’Isola in un viaggio che va dalla Preistoria alla civiltà nuragica, fino all’archeologia mineraria e industriale. Un racconto visivo e multimediale caratterizzato dall’identità del sistema integrato di SardegnaCultura e supportato dalla presenza di alcuni operatori e reti territoriali del settore dei beni culturali. I Panel tematici: tra tutela UNESCO e sfide del PNRR. La presenza della Regione alla BMTA si declina in due importanti momenti di approfondimento scientifico e divulgativo, inseriti nel programma ufficiale della manifestazione. Un primo panel nella sezione Archeoincontri è dedicato al contributo che la Sardegna ha dato al Patrimonio mondiale con beni materiali ed elementi immateriali inseriti nelle Liste UNESCO.

Per rafforzare l’impatto promozionale, la Regione ha scelto di coinvolgere alcuni soggetti impegnati in progetti di gestione e sviluppo locale, tra cui la Fondazione Cammino di Santa Barbara, il Distretto Culturale del Nuorese e le rappresentanze di Confcooperative e Legacoop, che aggregano la maggior parte degli operatori della gestione culturale dell’isola. Questi operatori saranno impegnati nel presentare la destinazione Sardegna nella sezione dedicata Archeoincoming e protagonisti al Workshop con i Buyers nazionali e Internazionali, il momento chiave della BMTA dedicato all’incontro tra domanda e offerta. Copertura Media e Narrazione del Territorio. La partecipazione della Sardegna è stata documentata e raccontata a livello nazionale grazie alla presenza dei giornalisti Paolo Ribichini e Fabio Sironi, invitati a seguire i panel, le attività dello stand e le iniziative promozionali programmando reportage e approfondimenti dedicati ai progetti culturali della Regione.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).