Manifestazioni in Francia, fermate 296 persone nel terzo giorno di proteste

ROMA (ITALPRESS) – In Francia sono state fermate 296 persone nel corso della terza giornata di mobilitazione contro il caro vita. Secondo il ministero dell’Interno, come riporta Le Monde, “elementi radicali” avevano “tentato in diverse città, come Bordeaux, Tolosa, Rennes, Lille, Nantes, Marsiglia e Lione, di entrare nei centri urbani al termine delle manifestazioni per vandalizzare e saccheggiare”, precisando che nella regione dell’Île-de-France erano stati effettuati 10.000 controlli entro le 18. Complessivamente, secondo il ministero hanno manifestato in maniera pacifica oltre 320 mila persone, di cui 70 mila a Parigi, mentre secondo le associazioni giovanili sarebbero state quasi mezzo milione di manifestanti, di cui 200.000 a Parigi.

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