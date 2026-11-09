Cina: al via la 43ma spedizione scientifica in Antartide (2)

SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone mostra la nave rompighiaccio cinese Xuelong 2 in partenza dal porto di Nanshan a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 7 novembre 2026.

La Cina ha tenuto sabato a Sanya una cerimonia per l’avvio della sua 43ma spedizione scientifica in Antartide. Organizzata dal ministero delle Risorse naturali, la missione potenzierà le stazioni di ricerca polare e la rete logistica della Cina e condurrà indagini e attività di monitoraggio multidisciplinari ad ampio raggio in Antartide. Porterà inoltre avanti ricerche prioritarie alle frontiere della scienza polare, testerà e impiegherà apparecchiature sviluppate in Cina e approfondirà la cooperazione bilaterale e multilaterale in ambito scientifico e nel supporto logistico. La spedizione è supportata dalle navi rompighiaccio Xuelong e Xuelong 2 e da un’altra nave. Vi partecipano oltre 600 membri provenienti da più di 100 istituzioni cinesi e il rientro del gruppo in Cina è previsto per aprile 2027, dopo il completamento dei suoi compiti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).