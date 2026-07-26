Cina: a Shankou riserva naturale protegge l’ecosistema delle mangrovie (2)

BEIHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 24 luglio 2026, mostra le mangrovie nella Riserva naturale delle mangrovie di Shankou, nella contea di Hepu della città di Beihai, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Istituita nel 1990, la riserva è destinata alla protezione dell’ecosistema naturale delle mangrovie e costituisce una delle principali basi di germoplasma e banche genetiche di mangrovie del Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).