Cina: al via a Shanghai ottava edizione di CIIE (2)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni ospiti conversano nella sede della cerimonia di apertura dell’ottava edizione della China International Import Expo (CIIE) e dell’Hongqiao International Economic Forum, a Shanghai, nella Cina orientale, il 5 novembre 2025.
La cerimonia si è tenuta mercoledì nella metropoli cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
