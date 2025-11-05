Cina: al via a Shanghai ottava edizione di CIIE (2)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni ospiti conversano nella sede della cerimonia di apertura dell’ottava edizione della China International Import Expo (CIIE) e dell’Hongqiao International Economic Forum, a Shanghai, nella Cina orientale, il 5 novembre 2025.

La cerimonia si è tenuta mercoledì nella metropoli cinese.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

