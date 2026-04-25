PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 24 aprile 2026, mostra Juliette Binoche alla Juliette Binoche Masterclass, tenutasi durante la 16esima edizione del Beijing International Film Festival (BJIFF), a Pechino, capitale della Cina. L’evento, dal tema “Un viaggio senza confini: l’esplorazione artistica di Juliette Binoche”, ha presentato l’esperienza professionale e le riflessioni artistiche della celebre attrice francese Juliette Binoche. Binoche è anche presidente della giuria del 16esimo Tiantan Award del BJIFF.

-Foto Xinhua-

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