Cina: Air Liquide amplia rete di fornitura nel sud con una nuova unità di gas a Huizhou

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il colosso francese dei gas industriali Air Liquide ha inaugurato ieri i lavori per la costruzione di una nuova unità di separazione dell’aria a Huizhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, un progetto che aggiungerà al mercato del delta del fiume Pearl una fornitura di 800 tonnellate al giorno di ossigeno liquido, azoto e argon.

L’impianto, la cui entrata in funzione è prevista per il 2027, sarà realizzato presso il Parco industriale dei nuovi materiali di Huizhou, polo specializzato in materiali sintetici avanzati, prodotti chimici di fascia alta e nuovi materiali di frontiera.

Air Liquide ha reso noto che l’unità si servirà delle sue ultime tecnologie per produrre liquidi ad alta purezza destinati ai clienti dei settori dei semiconduttori e della manifattura avanzata, rifornendo al tempo stesso anche le industrie petrolchimiche e mediche.

Rui Coelho, amministratore delegato di Air Liquide China, ha affermato che l’investimento riflette l’impegno dell’azienda nei confronti del mercato locale e la sua strategia volta a sostenere la transizione della Cina verso uno sviluppo di alta qualità e a basse emissioni di carbonio.

Air Liquide continuerà a fornire soluzioni sicure, affidabili ed efficienti per aiutare i propri clienti a far crescere in modo sostenibile le loro attività, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo di lungo periodo dell’ecosistema industriale della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, ha aggiunto Coelho.

L’azienda porta avanti la propria espansione nell’area fin dai primi anni ’90. Oggi gestisce società a Guangzhou, Shenzhen, Maoming, Qingyuan, Foshan e Dongguan, rifornendo oltre 2.800 clienti.

Secondo quanto riferito dall’azienda, l’impianto di Huizhou amplierà e ottimizzerà ulteriormente la capacità locale di fornitura di gas, migliorandone al tempo stesso l’affidabilità e l’efficienza operativa.

(ITALPRESS).