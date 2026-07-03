Cina: agricoltura moderna nel parco Guangdong-Hong Kong-Macao (2)

ZHUHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 2 luglio 2026 mostra coltivazioni nel Parco dimostrativo di agricoltura moderna Guangdong-Hong Kong-Macao a Zhuhai, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Con una superficie di circa 200.000 metri quadrati, il Parco dimostrativo di agricoltura moderna Guangdong-Hong Kong-Macao è entrato in funzione nel luglio 2022. Integrando sistemi intelligenti come il controllo ambientale supportato dall’IA e la coltivazione sospesa, sviluppa l’intera filiera, dalla progettazione e costruzione delle serre fino alla gestione operativa e alla commercializzazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).