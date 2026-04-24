Cina: agricoltura automatizzata all’International Vegetable Science & Technology Expo (1)

WEIFANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot per la piantumazione fotografato alla 27esima edizione della China (Shouguang) International Vegetable Science and Technology Expo a Shouguang, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 20 aprile 2026. Con oltre 50 tipi di robot agricoli nel suo stand dedicato all’agricoltura digitale, l’edizione di quest’anno consente ai visitatori di dare uno sguardo al futuro dell’agricoltura automatizzata.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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