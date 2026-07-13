Cina: adottate misure di prevenzione e soccorso contro le calamità (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni membri del personale monitorano il funzionamento delle apparecchiature presso una stazione di pompaggio e chiuse lungo il fiume Taiping, città di Panjin, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 13 luglio 2026. Viste le condizioni meteorologiche estreme che hanno colpito negli ultimi giorni diverse regioni della Cina, le autorità locali hanno adottato misure di prevenzione e soccorso contro le calamità per salvaguardare la vita e i beni della popolazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)