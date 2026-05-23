Cina: acquario di Atlantis Sanya attira visitatori a Hainan (1)

SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano l’acquario di Atlantis Sanya a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 15 gennaio 2026. In quanto punto di riferimento per la cultura marina e il turismo nel Porto di libero scambio di Hainan, l’acquario si dedica all’allevamento di specie marine, alle mostre e alla divulgazione, attirando un gran numero di visitatori cinesi e stranieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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