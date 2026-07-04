Cina: a Qingdao fiera sui viaggi di studio e l’istruzione (3)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 3 luglio 2026, mostra una scena della China Study Tour and Education Industry Expo presso il Qingdao International Conference Center a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. L’esposizione si è aperta venerdì a Qingdao, attirando espositori del settore dei viaggi di studio da tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]