Cina: a Pechino il primo conduttore robotico umanoide bionico di notiziari (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo conduttore robotico umanoide bionico di notiziari al mondo ha fatto il suo debutto ufficiale durante un sottoforum intitolato “Intelligenza artificiale e modernizzazione cinese” nell’ambito della settima edizione del Vertice mondiale dei media a Pechino, capitale della Cina, il 5 novembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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