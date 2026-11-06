Iran, Teheran esige misure concrete dagli Usa prima di qualsiasi negoziato

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – L’Iran ha ribadito di non fidarsi dell’amministrazione americana e di voler vedere “misure concrete” da parte di Washington prima di qualsiasi nuovo negoziato, mentre intensi sforzi diplomatici tentano di evitare una nuova spirale di tensione tra i due Paesi.

Il vice segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Bagheri Kani, ha dichiarato oggi che Teheran desidera “vedere con i propri occhi misure concrete da parte americana”. Solo a quel punto, ha aggiunto, “si creerà il terreno per aprire un nuovo capitolo”, secondo quanto riportato dai media iraniani.

Bagheri Kani ha inoltre affermato, ripreso dalla Tv al Arabiya, che “negli ultimi un anno e mezzo Washington ha fatto fallire tutti e quattro i round di negoziati violando i propri impegni” e che “l’Iran ha il diritto di non accontentarsi di semplici impegni scritti americani prima di entrare in una nuova fase diplomatica”. Le dichiarazioni arrivano mentre il Qatar prosegue i suoi tentativi di avvicinare le posizioni delle due parti per evitare un’escalation regionale. Un alto funzionario iraniano ha confermato ieri che Teheran ha inviato una proposta nucleare agli Stati Uniti tramite Doha, precisando però che la discussione di tale proposta potrà avvenire solo dopo che Washington avrà soddisfatto sette richieste iraniane.

Tra queste figurano la revoca delle sanzioni americane, il sblocco degli asset congelati all’estero, la rimozione del blocco sui porti iraniani, la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, il pagamento di risarcimenti di guerra e il ritiro dei rinforzi militari statunitensi dalle aree circostanti. Dal canto suo, il presidente americano Donald Trump continua a chiedere concessioni sul dossier nucleare e la riapertura dello Stretto di Hormuz alla navigazione internazionale.

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