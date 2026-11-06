Cina: Premio IMO 2027 per l’uguaglianza di genere a docente di scienze marittime

LONDRA (INGHILTERRA) (XINHUA/ITALPRESS) – Yu Jiajia, prima ufficiale istruttrice e docente presso il Collegio di navigazione dell’Università marittima di Dalian, situata nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, è stata selezionata per ricevere il Premio dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) 2027 per l’uguaglianza di genere, come dichiarato ieri dall’agenzia marittima delle Nazioni Unite.

Candidata dalla Cina, Yu è stata riconosciuta per i suoi contributi alla promozione dell’uguaglianza di genere e all’emancipazione delle donne nel settore marittimo.

Il Consiglio dell’IMO ha approvato la sua selezione durante la 138esima sessione tenutasi a Londra. Yu Jiajia riceverà il premio nel maggio 2027, in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale delle donne nel settore marittimo, che ricorre ogni anno il 18 maggio.

Negli ultimi 16 anni, Yu ha combinato l’esperienza di navigazione con l’insegnamento, la ricerca e le attività di sensibilizzazione per ampliare le opportunità per le donne nel settore marittimo, ha dichiarato l’IMO.

È la prima donna sotto la giurisdizione dell’Amministrazione per la sicurezza marittima del Liaoning a ottenere un certificato di competenza per il servizio su navi che operano in aree di navigazione senza limiti. Con oltre 50 mesi di servizio in mare, ha scalato i ranghi passando da cadetta a terza ufficiale, poi seconda ufficiale e prima ufficiale istruttrice.

In qualità di istruttrice a bordo della nave scuola oceanica Yu Kun dell’università, Yu ha supervisionato circa 3.000 studenti, tra cui oltre 1.000 donne.

Secondo la missione permanente della Cina presso l’IMO, nel 2025 le donne rappresentavano il 23% del personale delle autorità amministrative marittime cinesi, con una presenza in aumento in settori chiave come la tecnologia di navigazione, l’ispezione delle navi, l’applicazione delle leggi marittime e la risposta alle emergenze.

Nel 2025, la Cina contava oltre 290.000 donne registrate come marittime, pari al 15% del totale dei marittimi registrati nel Paese. Le donne ricoprivano ruoli importanti in settori come la navigazione interna e i servizi crocieristici, e il Paese aveva formato 423 donne tra comandanti e ufficiali, ha dichiarato la missione.

(ITALPRESS).