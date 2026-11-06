Libia, incontro Haftar-Tetteh su unificazione delle istituzioni statali ed elezioni

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il vice comandante delle forze armate libiche, Saddam Haftar, ha incontrato a Bengasi la rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu per la Libia, Hanna Tetteh. Il colloquio, avvenuto all’indomani del rinnovo del mandato della missione Onu, ha affrontato gli sviluppi del processo politico.

Al centro delle discussioni la priorità di unificare le istituzioni statali, incluse quelle politiche, militari, di sicurezza e giudiziarie, e la necessità di formare un’autorità esecutiva unica per preparare le elezioni nazionali.

Haftar ha ribadito l’impegno a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite e l’iniziativa americana, compreso l’accordo 4+4, respingendo ogni tentativo di ostacolare il percorso di stabilizzazione del Paese.

PARLAMENTO E ONU DISCUTONO DI MIGRAZIONE A BENGASI

Il presidente della Camera dei Rappresentanti libica, Al-Salheen Abdelnabi, ha incontrato a Bengasi la rappresentante speciale del Segretario generale dell’ONU per la Libia, Hanna Tetteh, affrontando in primis il dossier migratorio. Secondo quanto dichiarato da Abdullah Belhaq, portavoce ufficiale del Parlamento libico, in un comunicato ufficiale, Abdelnabi ha sottolineato che la Libia subisce pesantemente le conseguenze della migrazione come Paese di transito.

Ha quindi esortato a unire gli sforzi internazionali per trovare soluzioni economiche che garantiscano stabilità nei Paesi di origine e riducano i flussi migratori. Nel corso del colloquio, il presidente del Parlamento ha anche chiesto all’ONU azioni deterrenti contro chi ostacola la transizione politica, ribadendo il sostegno all’accordo 4+4 e la necessità di unificare le istituzioni sovrane e la magistratura. Tetteh ha infine congratulato Abdelnabi per la sua elezione e ha rilevato una convergenza tra le istituzioni libiche, confermando il ruolo di supporto e consulenza della missione ONU.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)