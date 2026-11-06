ROMA (ITALPRESS) – Le forze armate russe hanno portato a termine una serie di attacchi contro infrastrutture energetiche e obiettivi logistici ucraini. In particolare, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, a seguito degli attacchi con droni è stato colpito un impianto di accumulo di energia elettrica nella città di Bila Tserkva, nella regione di Kiev. Non sono stati forniti dettagli sull’entità dei danni all’impianto energetico né su eventuali vittime.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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