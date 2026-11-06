Libia, restauro dei canali idrici nell’Antica Cirene

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Un team di restauro dell’Ufficio per il Controllo delle Antichità di Shahat, città che ospita l’antica colonia greca di Cirene, nell’est della Libia, sta conducendo lavori di manutenzione sui canali d’acqua archeologici nell’area di Apollonia (Babolo). Secondo quanto dichiarato dall’Ufficio in un comunicato, gli interventi includono la riparazione di crepe e fessure, la pulizia interna dei condotti e la rimozione di piante, erbacce, terra e sedimenti accumulati. Tali operazioni sono condotte nel rispetto dei requisiti per la conservazione dei reperti archeologici, al fine di limitare i fattori di degrado che potrebbero comprometterne l’integrità. L’iniziativa rientra negli sforzi per preservare le componenti architettoniche del sito, garantendone la sostenibilità e tutelando il valore storico e culturale di questo importante patrimonio.

– Foto Ufficio Antichità di Shahat –

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