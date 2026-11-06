DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – Alcuni allarmi bomba pervenuti nelle sedi di media irlandesi hanno portato all’interruzione delle trasmissioni e all’evacuazione del personale. Lo riferisce il Guardian. La trasmissione “Today With David McCullagh” di RTÉ Radio One è stata interrotta questa mattina. Il personale dell’emittente nazionale si è radunato all’esterno degli edifici del campus di Donnybrook in attesa delle verifiche da parte della polizia. La trasmissione di Radio One è ripresa alle 10:13. “È stata una mattinata piuttosto interessante su RTÉ”, ha commentato McCullagh.

Anche il personale di altre testate, tra cui Newstalk Radio, Today FM, Virgin Media e Irish Independent, è stato evacuato. Le minacce sono state inviate via mail.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).