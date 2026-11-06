Cina: Hainan, 5 mld dollari di vendite in primo anno di nuova politica duty-free

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo shopping duty-free da parte dei residenti della provincia meridionale cinese di Hainan si è trasformato da una pratica occasionale a un’abitudine di consumo quotidiana, secondo i dati pubblicati dalla dogana di Haikou.

Da novembre 2025 a ottobre 2026, gli acquisti duty-free offshore effettuati a Hainan hanno raggiunto i 33,45 miliardi di yuan (circa 4,98 miliardi di dollari), con 4,88 milioni di acquirenti che hanno acquistato 27,64 milioni di articoli, registrando una crescita su base annua rispettivamente del 13,8%, dell’8,6% e del 2,4%.

La Cina ha modificato la propria politica sugli acquisti duty-free offshore per i viaggiatori in partenza da Hainan, in vigore dal primo novembre 2025, ampliando a 47 le categorie di prodotti esenti da dazi. Anche sei tipologie di prodotti nazionali, tra cui sciarpe di seta, ceramiche e tè, possono ora essere vendute attraverso i canali duty-free offshore.

Le vendite delle categorie aggiunte di recente nell’ambito della politica hanno raggiunto i 210 milioni di yuan, mentre i prodotti nazionali venduti attraverso i canali duty-free hanno registrato vendite per 240 milioni di yuan nel periodo.

La politica rivista consente ai residenti di Hainan, che abbiano effettuato un viaggio fuori dall’isola nel corso di un anno solare, di acquistare, nello stesso anno, una quantità illimitata di prodotti duty-free con la modalità “acquista e ritira”. La dogana di Haikou ha registrato acquisti con questa modalità per 410 milioni di yuan da parte dei residenti dell’isola nel periodo.

Un totale di 24.000 viaggiatori in partenza ha effettuato acquisti duty-free per un valore di 160 milioni di yuan nei 12 mesi, grazie alle disposizioni di Hainan in merito agli ingressi senza visto e all’espansione delle rotte aeree internazionali.

Nell’ambito della politica di esenzione dal visto, i viaggiatori idonei provenienti da 61 Paesi possono entrare a Hainan attraverso i suoi porti aperti senza visto e soggiornare nella provincia per un massimo di 30 giorni.

Il Porto di libero scambio di Hainan ha avviato ufficialmente operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel dicembre dello scorso anno. Secondo i piani, la Cina punta a trasformare Hainan in una destinazione turistica e di consumo di influenza globale entro il 2035.

-Foto Xinhua-

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