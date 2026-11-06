Francia, scuolabus esce di strada vicino a Lione: almeno due vittime

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Almeno due persone sono morte dopo che un autobus, che effettuava un servizio di trasporto interurbano, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero nei pressi di Lent, vicino a Lione. Secondo i media locali, si contano anche 16 feriti, di cui tre gravi.

Il ministro dell’Istruzione, Edouard Geffray, ha confermato che l’incidente ha coinvolto un veicolo che trasportava degli studenti. A bordo c’erano 43 persone, tra cui 15 minori che si stavano recando a scuola.

Il sindaco di Lent, Yves Cristin, in alcune dichiarazioni rilasciate a Liberation ha espresso “incomprensione” per l’accaduto. “Questo tratto di strada non è pericoloso; l’incidente è avvenuto su una leggera curva”, ha detto. L’autista è ricoverato in ospedale e non è stato ancora possibile interrogarlo. È stata aperta un’indagine per omicidio colposo stradale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).