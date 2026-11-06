Francia, scuolabus esce di strada vicino a Lione: almeno due vittime

IPA16422502 - An ambulance arrives at the entrance of the emergency (Urgences) service of the Nantes CHU hospital, on September 02, 2019 in Nantes, western France. Emergency services workers are in strike to denounce the lack of human resources and hospital beds to face the increasing number of admissions, and claim for better salaries. //SALOM-GOMIS_ur003/1909021912/Credit:SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA/1909021914

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Almeno due persone sono morte dopo che un autobus, che effettuava un servizio di trasporto interurbano, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero nei pressi di Lent, vicino a Lione. Secondo i media locali, si contano anche 16 feriti, di cui tre gravi.

Il ministro dell’Istruzione, Edouard Geffray, ha confermato che l’incidente ha coinvolto un veicolo che trasportava degli studenti. A bordo c’erano 43 persone, tra cui 15 minori che si stavano recando a scuola.

Il sindaco di Lent, Yves Cristin, in alcune dichiarazioni rilasciate a Liberation ha espresso “incomprensione” per l’accaduto. “Questo tratto di strada non è pericoloso; l’incidente è avvenuto su una leggera curva”, ha detto. L’autista è ricoverato in ospedale e non è stato ancora possibile interrogarlo. È stata aperta un’indagine per omicidio colposo stradale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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