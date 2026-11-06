Il Parlamento turco ratifica l’Accordo della Mecca sulla difesa congiunta con Pakistan e Arabia Saudita

ROMA (ITALPRESS) – Il parlamento turco ha approvato un disegno di legge che ratifica l’Accordo della Mecca sulla difesa congiunta tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, aprendo la strada all’entrata in vigore del patto di sicurezza trilaterale. Lo riporta l’agenzia di stampa governativa Anadolu. I parlamentari hanno approvato il provvedimento con 279 voti favorevoli contro 119 contrari. Alla votazione hanno partecipato 398 dei 592 membri dell’assemblea.

Nel corso del dibattito, il deputato Ziya Altunyaldiz, del partito di governo Giustizia e Sviluppo (Akp), ha sottolineato che l’accordo mira a estendere la cooperazione in materia di sicurezza nella regione. Altunyaldiz ha inoltre precisato che l’intesa non è diretta contro alcun Paese terzo e che il suo obiettivo principale è prevenire i conflitti, anziché favorirne un’escalation.

La Turchia, l’Arabia Saudita e il Pakistan hanno firmato l’Accordo della Mecca sulla difesa congiunta in occasione di un vertice trilaterale tenutosi alla Mecca il 7 agosto, impegnandosi a rafforzare la sicurezza collettiva, approfondire la cooperazione nel settore della difesa e promuovere la pace e la stabilità nella regione e oltre i suoi confini.

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