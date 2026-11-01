Cina: a Ningbo il raccolto unisce agricoltura, cultura e turismo (3)

NINGBO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore (sullo sfondo) mostra a una visitatrice come raccogliere gli agrumi nella sua azienda agricola a Cicheng, nel distretto di Jiangbei della città di Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, il 31 ottobre 2026. La stagione del raccolto è in corso per diverse colture nel distretto di Jiangbei di Ningbo. Facendo leva sulle proprie risorse agricole, il distretto promuove l’integrazione tra agricoltura, cultura e turismo, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere in prima persona la gioia del raccolto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)