HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra alcune copie dell’edizione in lingua cinese di un rapporto di un think tank intitolato “Un grande canto risuona nella foresta pluviale: il ‘modello di Hainan’ per la conservazione delle foreste pluviali tropicali in Cina”. Il rapporto, pubblicato ieri dal think tank, evidenzia i notevoli progressi compiuti dalla Cina a Hainan, la sua provincia insulare meridionale, nella protezione delle foreste pluviali tropicali, nella promozione dello sviluppo verde e nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale.
Il rapporto è stato redatto in cinese e in inglese dallo Xinhua Institute, un think tank nazionale di alto livello affiliato all’agenzia di stampa Xinhua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).