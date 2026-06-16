PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore dei corrieri in Cina ha registrato una crescita stabile a maggio, secondo un indice di settore diffuso ieri dall’Ufficio postale statale.

Secondo l’ufficio, l’indice di sviluppo delle consegne espresse si è attestato a 472,9 nel mese, in aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Tra i dati, il sottoindice relativo alle dimensioni di sviluppo è salito del 7% su base annua, mentre i dati sulla qualità del servizio sono rimasti invariati rispetto a un anno prima. Il sottoindice relativo alla capacità di sviluppo è aumentato del 3,3%.

A maggio, il settore cinese dei corrieri ha continuato a espandersi in termini di dimensioni, con un sistema di servizi sempre più diversificato e reti infrastrutturali potenziate che hanno svolto un ruolo più importante nel sostenere l’economia reale, secondo l’ufficio.

L’indice è compilato sulla base dei dati delle principali aziende logistiche che operano servizi di consegna, e riflette le attività commerciali e le tendenze complessive del settore dei corrieri del Paese.

(ITALPRESS).