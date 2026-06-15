Italia-Stati Uniti, incontro Crosetto-Hegseth: focus su cooperazione e legame atlantico

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Italia e Stati Uniti ribadiscono la solidità del rapporto bilaterale e la centralità dell’Alleanza atlantica nel quadro della sicurezza internazionale. È quanto emerso da un incontro tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo del Pentagono Pete Hegseth, durante il quale sono stati affrontati i temi della cooperazione strategica e del futuro della Nato.

Per il ministro Crosetto “non c’è alternativa al rapporto Atlantico”, con il ruolo dell’Italia che resterà saldamente ancorato alla collaborazione con Washington e gli altri alleati. Il ministro ha sottolineato come il legame tra Roma e Stati Uniti non sia soltanto politico, ma fondato su valori condivisi, su una storia comune e su una visione condivisa delle principali sfide globali. “Il rapporto con gli Stati Uniti per noi è un rapporto politico, è un rapporto di valori, è un rapporto di condivisione di storie ed è anche un rapporto di condivisione rispetto a ciò che vogliamo fare in Italia”, ha affermato Crosetto, ribadendo al tempo stesso la necessità di un’Europa più forte per rendere più efficace anche l’Alleanza.

Dal canto suo, Hegseth ha riconosciuto il crescente ruolo dell’Italia nella difesa europea, attribuendolo in larga parte alla premier Giorgia Meloni e al suo governo. Il segretario alla Guerra statunitense ha espresso apprezzamento per il contributo italiano alle missioni NATO e per l’ospitalità delle forze americane sul territorio nazionale, definendolo un pilastro della partnership storica tra i due Paesi. Hegseth ha inoltre richiamato alla necessità di proseguire nel percorso di rafforzamento dell’Alleanza verso una “NATO 3.0”, basata su maggiori capacità operative, investimenti nella difesa e un’industria militare più integrata tra gli alleati, sottolineando come resti ancora “molto da fare” per affrontare le sfide future.

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