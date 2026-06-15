Ucraina, Zelensky “Ho proposto a Trump di incontrarci con Putin negli Usa”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra. Non ha accettato. Abbiamo discusso con gli Stati Uniti e la Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7, con la rappresentanza di tutte le nazioni democratiche. Putin non ha acconsentito. Ieri abbiamo discusso con il Presidente Trump della possibilità di organizzare un incontro negli Stati Uniti, in un formato che per Putin sarebbe molto più difficile rifiutare, almeno di fronte al Presidente Trump. Vedremo cosa succederà. Se la Russia rifiuterà anche questa opportunità, saranno necessarie ulteriori pressioni”. Lo scrive su X il presidente dell‘Ucraina, Volodymyr Zelensky.

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