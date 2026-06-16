Libano, dal 2 marzo 3.798 morti e 11.781 feriti

ROMA (ITALPRESS) – E’ salito a 3.798 morti e 11.781 feriti il bilancio delle incursioni israeliane in Libano, dopo la ripresa dello scontro con il gruppo armato libanese Hezbollah il 2 marzo scorso. Lo ha annunciato il ministero della Salute libanese, i cui dati non specificano quanti dei morti siano miliziani e quanti civili.

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