L’Algeria punta sulla desalinizzazione per rafforzare la sicurezza idrica

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – L‘Algeria punta a rafforzare la propria sicurezza idrica attraverso lo sviluppo della desalinizzazione dell’acqua di mare e una più stretta cooperazione tra industria, ricerca scientifica e istituzioni accademiche. Secondo quanto riportato oggi, lunedì 15 giugno, dalla pagina ufficiale del Ministero algerino degli Idrocarburi, il ministro, Mohamed Arkab, ha presieduto la firma di tre accordi quadro di cooperazione tra la Società Algerina per la Desalinizzazione dell’Acqua (AEC), controllata del gruppo Sonatrach, e diversi organismi nazionali attivi nei settori della ricerca scientifica, dell’ambiente e della formazione universitaria. Gli accordi coinvolgono l’Osservatorio Nazionale dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, la Direzione Generale della Ricerca Scientifica e dello Sviluppo Tecnologico e l’Università Kasdi Merbah di Ouargla, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione, la ricerca applicata e la formazione delle competenze nazionali nel settore idrico.

Nel corso della cerimonia, Arkab ha sottolineato che la desalinizzazione rappresenta uno dei pilastri della strategia nazionale dell’acqua 2021-2030, adottata per diversificare le fonti di approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle risorse idriche convenzionali. Il ministro ha evidenziato che l’Algeria dispone attualmente di una capacità di produzione di acqua desalinizzata pari a circa 3,85 milioni di metri cubi al giorno, volume che consente di coprire circa il 42% del fabbisogno nazionale di acqua potabile. L’obiettivo delle autorità è portare tale quota al 60% entro il 2030. Secondo il Ministero degli Idrocarburi, le nuove partnership mirano inoltre a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative, valorizzare i sottoprodotti derivanti dai processi di desalinizzazione e rafforzare il monitoraggio ambientale, contribuendo così agli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla sicurezza idrica del Paese.

– foto IPA Agency –

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