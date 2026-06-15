ICCIUK, Roberto Costa nel Cda di Assocamerestero

GENOVA (ITALPRESS) – La Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK ha partecipato alla Conferenza mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero, svoltasi a Genova. A rappresentare la Camera nel Regno Unito erano presenti il presidente Roberto Costa e il segretario generale Walter Gumina, che hanno preso parte agli incontri istituzionali, alle sessioni di lavoro e ai momenti di confronto dedicati allo sviluppo delle relazioni economiche internazionali e al rafforzamento della rete camerale italiana nel mondo. Nel corso dell’Assemblea di Assocamerestero è stata annunciata la nomina di Roberto Costa a componente del Consiglio di amministrazione dell’associazione. Costa entra così nella “Squadra del Presidente”, guidata da Mario Pozza, con diritto di voto all’interno dell’organo direttivo. L’incarico è riservato a quattro presidenti di Camere di Commercio italiane all’estero all’interno di una rete che comprende 86 Camere presenti in 63 Paesi. “La nomina rappresenta un riconoscimento dell’impegno di Costa nel rafforzamento del sistema camerale italiano all’estero e nella promozione degli interessi delle imprese italiane sui mercati internazionali, confermando al tempo stesso il crescente ruolo della ICCIUK nelle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Regno Unito”, si legge in una nota di ICCIUK.

“Ricevere questo incarico rappresenta per me un grande onore e una significativa responsabilità. Considero questa nomina un riconoscimento del lavoro svolto dall’intera Camera e della fiducia accordata alla nostra organizzazione. Continuerò a impegnarmi per rappresentare al meglio la comunità imprenditoriale italiana nel Regno Unito e contribuire allo sviluppo del sistema delle Camere di Commercio Italiane all’Estero”, ha dichiarato Roberto Costa.

– foto ufficio stampa ICCIUK –

(ITALPRESS).