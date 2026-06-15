EVIAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente Usa Donald Trump ha assicurato che “venerdì lo Stretto di Hormuz sarà riaperto completamente”. L’annuncio è stato fatto in occasione del G7 a Evian, dopo un bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron. Trump ha poi parlato dell’accordo con l’Iran, che secondo il capo della Casa Bianca non include un allentamento del regime sanzionatorio a cui è sottoposta Teheran.

Riguardo allo Stretto di Hormuz, Trump ha precisato che gli Stati Uniti “non necessitano di un grande aiuto”, chiedendo contestualmente alla Francia la disponibilità per “due o tre navi” da dispiegare. Un’ipotesi he ha trovato pronta la risposta positiva di Macron, il quale ha aggiunto che Parigi può essere “da domani” presente con dei caccia ed entro 48 ore con delle fregate, ed infine con delle portaerei. Il g7 di Evian ha visto oggi l’arrivo dei leader, fra cui il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Presenti anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa.

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