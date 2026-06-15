Egitto, Al-Sisi avrà un ruolo di primo piano al vertice del G7

ROMA (ITALPRESS) – La Presidenza francese ha ribadito la volontà di Parigi di invitare il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a partecipare a tutti i lavori del vertice del G7, in programma a Evian, nell’est della Francia, sottolineando che il leader egiziano avrà una voce influente e ascoltata, in particolare sulle questioni riguardanti il Medio Oriente. Secondo quanto riferito dall’Autorità nazionale egiziana per i media, una fonte informata dell’Eliseo ha evidenziato che l’Egitto svolge un ruolo di rilievo nel quadro del vertice in quanto grande Paese africano e arabo, oltre a mantenere una posizione equilibrata rispetto ai conflitti in corso.

La fonte ha inoltre sottolineato il peso politico e la credibilità di cui gode il Cairo sulla scena regionale. La stessa fonte ha spiegato che, nell’ambito del vertice di Evian, è prevista una sessione di lavoro durante un pranzo dedicato ai dossier del Medio Oriente, alla quale prenderanno parte i leader del G7 e i partner invitati, tra cui il presidente Al-Sisi. Le discussioni, ha aggiunto la fonte, non si limiteranno agli sviluppi della crisi nel Golfo, ma riguarderanno anche le principali questioni e crisi regionali, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la stabilità nell’area.

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