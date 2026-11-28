LUOHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 26 novembre 2026, un gatto assaggia un alimento di base per animali da compagnia in un’azienda del settore a Luohe, nella provincia centrale cinese dello Henan. Nel 2025, il valore della produzione dell’economia degli animali da compagnia nel distretto di Zhaoling, a Luohe, ha raggiunto i 2,2 miliardi di yuan (circa 330,6 milioni di dollari), con quasi 1.000 prodotti sviluppati, tra alimenti di base, prodotti per la salute e articoli per animali da compagnia. Il settore è diventato un nuovo motore dello sviluppo economico locale.

-Foto Xinhua-

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